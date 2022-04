Krisztian Bocsi/Bloomberg Duplo like já está disponível para usuários da plataforma de todo o mundo

A partir de agora vai ficar mais fácil dizer para o algoritmo da Netflix que você gostou de algum filme ou série. A plataforma de streaming lançou um botão com dois polegares para cima, ou seja, um “duplo like” para que o usuário possa selecionar atrações das quais realmente gostou. A ferramenta já está disponível para usuários da plataforma em todo o mundo.

Atualmente existem as opções de marcar conteúdos como “gostei” (um polegar para cima, como sinal positivo) e “não gostei” (um polegar para baixo, como sinal negativo). Com a novidade, a gigante do streaming pretende aprimorar ainda mais as recomendações individuais para os usuários da plataforma.

Ao site americano The Verge, Christine Doig-Cardet, diretora de inovação de produtos e experiências da Netflix, disse que é importante que o serviço de streaming esteja cada vez mais preparado para encontrar e recomendar atrações que os usuários tenham interesse. “Queremos fazer da Netflix o lugar onde é mais fácil escolher algo para assistir”, explicou Cardet.

A opção de marcar conteúdos como “gostei” ou “não gostei”, semelhante ao YouTube, existe na Netflix desde 2017, e substituiu a função de rankear as atrações por estrelas. A inovação do “duplo like” se junta a propostas recentes da Netflix para ajudar usuários a escolher o que assistir, como a lista das 10 atrações mais vistas na plataforma e a função “surpreenda-me”, que seleciona um filme ou série automaticamente, baseado no perfil do usuário.

O botão de curtida dupla vai estar ao lado dos já disponíveis botões “gostei” e “não gostei” e estará disponível para as interfaces da Netflix na web, em TVs inteligentes, no Android e no iOS.

“Com os novos recursos esperamos acabar com a ‘preguiça’ na hora de escolher os conteúdos”, afirmou Christine Doig-Cardet. “Estamos fornecendo cada vez mais mecanismos para devolver controle ao usuário e fazendo com que ele possa adaptar sua experiência ao seu gosto pessoal”, acrescentou.