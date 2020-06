Dado Ruvic/Reuters Função já está disponível para Android e deve chegar ao iOS em 29 de junho

De olho no maior uso durante a quarentena, a Netflix lançou uma atualização para ajudar usuários a se organizarem na hora escolher filmes e séries para assistir. A partir de agora, o serviço de streaming vai adicionar um botão para remover um título da lista "Continuar Assistindo" do aplicativo.

O botão tem o comando "remove from row" (remover da fila, em tradução livre) que permite que o usuário possa excluir a série ou filme de seus favoritos depois de assistir ou se não quiser mais ver o título escolhido. Segundo a empresa, a nova função pode ajudar a deixar a página principal de navegação do aplicativo mais fluida, já que organiza a seção que indica o que o usuário está acompanhando no momento — aquele menu que, se você for um grande fã de séries e filmes, pode ter virado um carrossel de tantos títulos.

Por enquanto, a novidade estará disponível apenas para o sistema operacional Android em celulares e tablets, mas já tem data para chegar para os usuários do iOS, da Apple: segundo a Netflix, deve ser por volta de 29 de junho.