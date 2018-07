SÃO PAULO – As séries produzidas exclusivamente para a plataforma da Netflix já não são novidade. House of Cards, talvez a maior delas, já até ganhou um Emmy. A dona de Orange is the new Black, quando aumentou seus preços nos Estados Unidos e demais países já dizia que justificaria a mudança acrescentando mais opções de conteúdo original para seus usuários.

Uma das edições do mangá original de Knights of Sidonia. FOTO: Reprodução

E uma delas já veio: Knights of Sidonia, o primeiro anime original da Netflix começará a ser transmitido ao redor do mundo (Brasil incluso) a partir do dia 4 de julho. A série baseada em um mangá já havia ido ao ar (ou melhor, às redes) no Japão no início desse ano. Agora os 12 episódios da primeira temporada chegam ao resto do globo. A série será exibida com o áudio original em japonês, mas também haverá a opção dublada em inglês; em todo caso, haverá legenda em português.

Confira a sinopse da série anime:

“Em um mundo de humanos projetados geneticamente, Nagate foi criado às margens da sociedade. Graças a seu talento como piloto, ele entra para o esquadrão de elite de Sidonia, a nave dos humanos que conseguiram escapar da destruição da Terra. Eles sofrem ataques constantes dos Gauna, aliens amorfos cuja missão é eliminar a raça humana. Série original de anime, baseada no mangá cult japonês.”