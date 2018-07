Serviço de transmissão de vídeo em tempo real pela internet vai passar a funcionar em 43 novos países, incluindo o Brasil

NOVA YORK – A Netflix está expandindo seu serviço de transmissão de vídeo em tempo real pela internet para 43 países na América Latina e no Caribe, anunciou a empresa nesta terça-feira, 5.

É a segunda incursão da Netflix fora dos Estados Unidos. A companhia iniciou a oferta do serviço no Canadá no ano passado.

A Netflix oferece streaming de programas da televisão e de filmes e é conhecida pelos envelopes vermelhos que carregam seus DVDs no correio norte-americano.

A companhia disse nesta terça que usuários no México, América Central, América do Sul e Caribe poderão acessar seu conteúdo em espanhol, português e inglês no final deste ano.

No Brasil, a companhia vai enfrentar concorrência de uma série de serviços lançados nos últimos anos, incluindo a NetMovies.

