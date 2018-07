Vitória de David Fincher como melhor diretor por série dramática é primeiro Emmy para uma websérie na história

SÃO PAULO – O Netflix acaba de adicionar um novo capítulo à história da TV norte-americana. Na noite do domingo, 22, a série “House of Cards”, produzida especialmente pelo serviço, venceu o Emmy de Melhor Direção em Série Dramática, tornando-se a primeira websérie a ganhar um troféu na maior premiação da televisão dos EUA.

Dirigida por David Fincher, responsável por filmes como “Clube da Luta” e “Seven – Os Sete Pecados Capitais”, ”House of Cards” bateu Breaking Bad, Boardwalk Empire, Downton Abbey e Homeland.

A série havia sido indicada a nove categorias – as outras atrações da Netflix que concorriam a prêmios, “Hemlock Grove” e “Arrested Development”, saíram com as mãos vazias.

Estrelada por Kevin Spacey, “House of Cards” foi a primeira produção original da Netflix. Além da vitória de ontem, a série ainda venceu duas categorias técnicas na última semana: elenco de série dramática e direção de fotografia.

Muitos analistas compararam a vitória de “House of Cards” aos prêmios de “The Sopranos”, primeira série feita por uma TV por assinatura a ganhar um troféu do Emmy, em 1999.