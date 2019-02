Wu Hong/ EFE Serviço de streaming de vídeo da Apple deve estrear no dia 25 de março

O serviço de streaming de vídeo da Apple, que deve competir com Netflix e Amazon, deve ser anunciado no próximo dia 25 de março. Segundo a Bloomberg, a companhia já convidou para o evento de lançamento as atrizes Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner e o diretor JJ Abrams. O serviço chegaria aos usuários na metade do ano.

O serviço teria conteúdo original produzido pela Apple e seria integrado ao app da Apple TV, já disponível no iPhone, iPad e Apple TV. Além da assinatura, cujo valor ainda não foi revelado, parte da programação poderia ser acessada gratuitamente. Hoje em dia, a Apple já oferece programas originais como "Carpool Karaoke" e "Planet of the Apps."

O novo serviço também permitia a compra de assinatura para outros serviços de streaming, como o Starz, da Lions Gate; o Showtime, da CBS, e a Viacom. Ainda não está claro qual será a disponibilidade por país de todos esses serviços - no Brasil, a maioria deles não está disponível.

O lançamento ocorreria no mesmo dia do anúncio do serviço de assinatura de notícias, que vem causando polêmica junto aos produtores de conteúdo pela agressiva taxa de 50% recolhida pela Apple. A Bloomberg especula que a Apple pode juntar os serviços de vídeo e notícias num pacote maior, como a Amazon faz com o Prime.

A Apple, que viu as vendas de iPhone caírem 15% no último ano, está apostando alto em serviços. No último trimestre fiscal da companhia, a receita da divisão foi US$ 10,9 bilhões, com margem de 62%.