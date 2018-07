Netflix O co-fundador e presidente executivo do Netflix, Reed Hastings

*Atualizado às 12h13 da terça-feira, 18, para clarificar informações sobre o número de assinantes e de usuários pagos da plataforma.

O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou na tarde desta segunda-feira, 17, que conquistou 5,2 milhões de novos assinantes no primeiro trimestre de 2017. O número, divulgado durante a apresentação dos resultados da empresa, ficou abaixo do esperado por analistas de mercado.

Com os novos assinantes, a Netflix chegou a 94,3 milhões de assinantes em todo o mundo. Considerando o número total de usuários – incluindo aqueles que estão em seu mês de testes grátis da plataforma –, a Netflix tem hoje 98,7 milhões de espectadores.

Segundo a empresa, a alteração em seu calendário de lançamentos de séries é um dos motivos para a empresa não ter conseguido superar a marca. A série House of Cards, por exemplo, que sempre sai no primeiro trimestre, só ganhará uma nova temporada apenas no final de maio.

O primeiro trimestre de 2017 também representa o primeiro aniversário da grande expansão global da empresa – em janeiro de 2016, a Netflix lançou seu serviços em mais de 130 países ao mesmo tempo. Hoje, a empresa só não está presente em mercados como China, Síria e Coreia do Norte. Para analistas, é natural esperar que o crescimento da empresa desacelere nos próximos meses, uma vez que há poucos "novos mercados" a serem explorados.

Apesar do crescimento de usuários abaixo do esperado, a companhia teve um período bastante rentável, faturando US$ 2,64 bilhões nos primeiros três meses do ano – 34,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. O lucro, por sua vez, foi de US$ 178 milhões entre janeiro e março de 2017.

Meta. A marca de 100 milhões de assinantes, porém, não está tão longe no horizonte do serviço de streaming. No balanço divulgado nesta segunda-feira, 17, a companhia disse que espera ganhar 3,2 milhões de assinantes no mundo todo entre abril e junho de 2017. Se o resultado se confirmar no próximo trimestre, a empresa chegará a 97,5 milhões de usuários.