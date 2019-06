Stephen Lam/Reuters Google revelou nesta quinta, 6, o preço do serviço de streaming de games Stadia

Anunciado em março, o Stadia, novo serviço de streaming de games do Google, terá assinatura mensal de US$ 9,99 e fará sua estreia nos e outros 13 países no próximo mês de novembro - a lista não inclui o Brasil. Pelo valor, o jogador terá acesso maior ao catálogo do serviço, todos em resolução 4K e 60 quadros por segundo - alguns títulos, porém, terão que ser comprados separadamente. Farão parte do menu Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey, Division 2, Destiny 2 e a trilogia de Tomb Raider.

O Google mostrou ainda uma estratégia agressiva e anunciou que o serviço terá um modelo gratuito de acesso à plataforma, mas nesse caso, os jogos terão resolução de ​1.080p. Para alguns jogadores, essa deverá ser a melhor opção já que o Google afirma que a conexão mínima para o bom funcionamento do serviço é 10 Mbps - ao testar o Stadia em maio passado, o Estado alertou para as armadilhas da conexão. Nessas condições, a resolução cai para 720p. Para jogar em resolução máxima, do pacote Premium, é necessário conexão de 35 Mbps. A versão gratuita do Stadia deve estrear em 2020.

A ideia do Stadia é que jogadores desfrutem de games com qualidade de console em qualquer tela, do celular à TV, passando pelo PC, e com qualquer controle, desde que estejam conectados à internet. O processamento será todo feito na nuvem do Google. Nos celulares, o serviço estará disponível no Pixel 3 e no recém-lançado Pixel 3a, mas a empresa diz que aumentará a lista de smartphones compatíveis. Para jogar, basta acessar o Google Chrome ou o app, no caso dos celulares.

Haverá também um pacote especial à venda, o Stadia Founder's Edition, que custará US$ 129 e incluirá um Chromecast Ultra, o controle Stadia Controller, uma cópia de Destiny 2 e três meses de assinatura. Além disso, permitirá um passe de três meses para um amigo, comprar um segundo Stadia Controller por US$ 69 e garantir seu nome de usuário na plataforma antes de outros jogadores. Ele já está em pré-venda.

O Stadia Controller traz dois botões curiosos: um deles é o de captura, que permitirá ao jogador gravar e transmitir imagens de sua partida pelo YouTube. Outro, com o símbolo do assistente de voz Google Assistant, habilitará um microfone para que o jogador, por exemplo, possa pedir ajuda à inteligência artificial da gigante de buscas para superar uma fase específica ou aprender um novo comando dentro dos games. Quando isso acontecer, o assistente vai procurar um vídeo específico no YouTube, com o trecho exato da partida que o jogador estiver, para sanar suas dúvidas.

O catálogo inicial terá pelo menos 31 jogos. São eles: Dragon Ball Xenoverse 2, DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Get Packed (exclusivo), GRID, Metro Exodus, Thumper, Farming Simulator 19, Baldur’s Gate 3, Power Rangers: Battle for the Grid, Football Manager, Samurai Shodown, Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, NBA 2K, Borderlands 3, Gylt (exclusivo), Mortal Kombat 11, Darksiders Genesis, Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2.

Electronic Arts, Capcom e Rockstar também terão títulos, mas ainda não revelaram quais serão.