O Hollywood Reporter publicou um longo artigo sobre o impacto do Netflix na indústria do cinema e da televisão, revelando que o serviço de distribuição de conteúdo tem um custo até 20 vezes maior com envio de DVDs pelo correio que com estrutura para streaming.

O site TechSpot registrou algumas das medidas tomadas pelo Netflix visando reduzir o impacto da locação física de filmes, como a mudança nos preço dos serviços (que tornou o aluguel de DVDs mais caro) e a exclusão do botão “adicionar à fila de DVDs” nos aparelhos que oferecem streaming.

O Netflix é uma das empresas que mais cresce na web, chegando a ocupar até um quinto de todo o fluxo de dados da internet norte-americana em horários de pico. A principal estratégia do site é o licenciamento de todo e qualquer tipo de conteúdo para acervo de streaming – 49% de todos os sucessos de bilheteria de 2010 já tiveram seus direitos de transmissão negociados com o Netflix.

Ao mesmo tempo, alguns executivos – como o CEO da Time Warner, Jeff Bewkes — se recusam a negociar com o serviço, acusando o Netflix de desvalorizar a produção de conteúdo e os acordos tradicionais de distribuição de conteúdo.

Do outro lado, empresários defendem o fato de que o Netflix é mais um comprador e mais um canal de distribuição para as produtoras, e sua busca por acervo garante que mesmo filmes e seriados voltados a um nicho específico, ou de alcance mais limitado, consigam uma fatia do bolo. “Eu não me importo com o episódio de ontem a noite, mas quero todos os episódios da temporada passada”, exemplificou o diretor de conteúdo do Netflix, Ted Sarandos.