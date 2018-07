A equipe vencedora é formada por dois pesquisadores da AT&T, dois engenheiros de Montreal, um cientista do Yahoo e dois pesquisadores da Áustria. A Netflix disse que todos os sete se encontraram pessoalmente, como um grupo, pela primeira vez nesta segunda-feira. O resultado obtido pela trupe deve ter agradado a Netflix, que já anunciou um novo concurso.

O concurso da Netflix foi amplamente acompanhado em todo mundo, porque suas implicações se estendem bem além do negócio de alugar filmes na internet. Qualquer empresa que usa as preferências das pessoas para vender produtos, por exemplo, poderia aprender com o exercício. Mesmo áreas distintas como de comunicação, cultura e até mesmo de política podem tirar proveito de sistemas de recomendação.

O mais curioso nessa história toda é que os dois grupos finalistas empataram em 10,6%. Assim, o ganhador foi escolhido entre quem havia enviado primeiro seu trabalho. E a diferença, entre os dois finalistas, foi de apenas 10 minutos.

