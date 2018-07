Programas instalados na televisão adaptam serviços da web para a tela grande

SÃO PAULO – Há cada vez mais diversidade de aplicativos feitos para TVs conectadas.

Eles podem incluir canais da TV aberta, de esportes, de compras, jogos, conteúdo em vídeo (como YouTube e Netflix) e redes sociais. O usuário pode também baixar mais aplicativos em lojas virtuais, com opções gratuitas e pagas.

“Os aplicativos de vídeo como Crackle e YouTube tendem a ser mais usados que os de rede social”, diz Luciano Bottura, da Sony, explicando que, para usar o Twitter ou Facebook enquanto assiste à TV, o usuário ainda prefere a segunda tela do smartphone ou tablet.

O economista Rodrigo Saback confirma: “Eu uso muito o YouTube e o Vimeo na TV. Compro filmes pela Apple TV e assino o Netflix. Como gosto muito de séries de TV, a smart TV é uma mão na roda para mim.”

Outro aplicativo que tem se provado bem popular nas TVs conectadas é o Skype, que permite chamadas de vídeo. Ele já vem instalado, por exemplo, em modelos smart da LG, Samsung, Philips e Sony.

Aplicativos de jogos teoricamente combinariam muito com esse tipo de produto, mas são limitados pelo poder de processamento baixo das smart TVs em geral. Por isso, as opções ainda são limitadas aos menos complexos.

Isso vai mudar, claro. Na semana passada, a Samsung lançou uma nova linha de smart TVs com processador de quatro núcleos. Ofereceu também a possibilidade de upgrade para consumidores que compraram modelos em 2012.

Infelizmente, a atualização para modernizar software e hardware, chamada de Evolution Kit, faz o usuário tirar R$ 999 do bolso.

A Samsung e a LG também apostam cada vez mais em aplicativos e funções que usam reconhecimento de voz e gestos, poupando o usuário da incômoda digitação no controle.

Cada fabricante tem seu próprio aplicativo de navegação na internet. Na hora de comprar, vale a pena testar o navegador para ver se ele atende às suas necessidades. Alguns aparelhos vêm com sistema “fechado” e não permitem acesso a qualquer site.

