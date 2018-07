‘Turbo FAST’, inspirada em animação da DreamWorks, sai nos EUA no dia 24 de dezembro

SÃO PAULO – O Netflix está prestes a estrear sua primeira produção original infantil. Em parceria com a DreamWorks, os cinco primeiros episódios de “Turbo FAST” chegam à plataforma de streaming dos EUA no dia 24 de dezembro, pronto para serem assistidos junto com as festas de fim de ano.

Mais episódios serão lançados no começo de 2014, mudando pela primeira vez a estratégia das séries originais da empresa: até o momento, todas elas tiveram uma temporada inteira lançada ao mesmo tempo.

A animação é uma expansão do universo de “Turbo”, longa-metragem feito em 2013 pela DreamWorks, estúdio fundado por Steven Spielberg. O programa continuará as corridas dos personagens do filme, com “grandes pistas e desafios malucos”, como disse um representante do Netflix na terça-feira.

O programa faz parte de um acordo assinado entre a produtora e a Netflix que pretende criar até 300 horas de programação inédita baseada nos personagens da DreamWorks. “A Netflix está revolucionando a indústria da TV, e estamos excitados por fazer parte disso”, diz Jeffrey Katzenberg, CEO da DreamWorks, em um comunicado à imprensa.

Marvel

O acordo com a DreamWorks não é o único recentemente feito pela Netflix. Em novembro, a empresa assinou um contrato com a Disney para desenvolver quatro séries de personagens secundários da Marvel, recentemente adquirida pelo estúdio do Mickey Mouse.

2013 tem sido um ano especialmente bom para o serviço de streaming de vídeo, pelo menos no que diz respeito à premiações e críticas. Em setembro, “House of Cards” tornou-se a primeira série exclusivamente online a vencer um Emmy (Melhor Direção em Drama), e as atrações da Netflix juntas possuíam 14 indicações na premiação, que escolhe os melhores da TV americana.