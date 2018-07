Produtora responsável por filmes como ‘Shrek’, ‘Madagascar’ e ‘Kung Fu Panda’ levará programação à Netflix

EUA – O serviço de transmissão de vídeos Netflix está reforçando seu menu de programação original por meio de um acordo de vários anos com a DreamWorks Animation, responsável por filmes como Shrek, Madagascar e Kung Fu Panda.

A DreamWorks disse que o acordo, que envolve 300 horas de nova programação, é a base de uma importante iniciativa para expandir sua produção e distribuição para televisão.

O acordo é o maior da Netflix para programação original, disseram as empresas em um comunicado.

Companhias de transmissão online como Netflix, Amazon e Hulu estão investindo pesado em conteúdo, enquanto competem umas com as outras por uma fatia do mercado em rápida expansão de filmes e programas de televisão distribuídos via Internet.

A Netflix vai lançar novos programas da DreamWorks em todos os territórios em que atua. A primeira nova série anunciada nesta segunda-feira deve estar disponível em 2014.

