Serviço passou a permitir que cada conta tenha até cinco perfis de usuários diferentes associados para personalizar conteúdo

SÃO PAULO – A Netflix lançou nesta quinta-feira, 1, um recurso que permite criar até cinco perfis para personalizar uma conta e compartilhar quem está assistindo a um programa nas redes sociais. Dessa forma, membros de uma mesma família que dividem a mesma assinatura podem criar seu próprio perfil personalizado com suas preferências.

“Agora todos na sua casa podem ter sua própria experiência na Netflix. Todos podem registrar os programas de TV e filmes que gostam”, diz o diretor de produto da Netflix, Neil Hunt.

A função também permite que cada perfil esteja associado a uma conta diferente no Facebook, o que vai fornecer mais informações para o sistema da Netflix fazer recomendações personalizadas sobre o que assistir.

Segundo a empresa, a função irá aparecer para os usuários ao longo dos próximos dias e estará disponível para a maioria dos dispositivos, como o site, iPad, iPhone, Playstation 3, Xbox 360, Apple TV, Smart TVs e reprodutores de Blu-Ray. As plataformas Wii U e a Android devem demorar um pouco mais para receberem a atualização.

Como configurar o serviço.

1. Assim que o serviço estiver disponível para uma conta, o sistema vai mostrar a mensagem “Quem está assistindo” assim que o usuário fizer o login.

2. Para criar um perfil, clique em “adicionar perfil” e preencha o cadastro com informações como o nome e conta do Facebook do usuário.

3. Após o cadastro, basta clicar no nome da pessoa no menu “sua conta” para acessar o perfil. Para mudar de um perfil para outro, clique na opção “gerenciar perfis”. A cada novo acesso o sistema vai perguntar “Quem está assistindo?”.

Veja o vídeo que mostra como funciona o sistema: