Ferramenta permite que usuários criem listas de filmes e séries para assistir mais tarde

SÃO PAULO – A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 21, o lançamento mundial do recurso “minha lista” que permite ao usuário criar listas de filmes e séries do seu interesse no site para serem assistidos futuramente.

Segundo a Netflix, o recurso era um dos mais solicitados pelos usuários e até então estava disponível apenas nos Estados Unidos, mas em uma versão mais simples que será substituída pela atual. “Queremos que seja uma experiência simples para as pessoas adicionar títulos. Não queremos que elas tenham que anotar em um papel o que querem ver depois”, disse em entrevista ao Link o gerente de inovação da Netflix, Michael Spiegelman.

Com o novo recurso, os usuários poderão acrescentar itens a sua lista com apenas um clique. A tecnologia de recomendação de conteúdo do site também foi aplicada às listas, de forma que a cada acesso o sistema vai sugerir quais programas da lista o usuário gostaria de assistir primeiro com base nos seus gostos pessoais. “As pessoas nos pedem um serviço simples, intuitivo, com mais títulos e experiência personalizada”, disse Spiegelman. “Temos muitas melhorias sendo desenvolvidas e que estão a caminho.”

Spielgelman destacou também que a empresa pretende testar novas funcionalidades a serem lançadas futuramente em vários países para que elas estejam disponíveis ao mesmo tempo nos diferentes países em que a empresa atua, diminuindo diferenças regionais. Atualmente, a Netflix tem 36 milhões assinantes em 40 países.

Veja o vídeo que mostra detalhes sobre o funcionamento da função “minha lista”: