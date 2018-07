SÃO PAULO – A Netflix anunciou oficialmente que vai levantar um empréstimo de US$ 400 milhões para financiar a produção de conteúdo original e expandir sua plataforma na Europa.

Os planos já haviam sido mencionados em janeiro, quando o site de streaming de vídeos publicou seus resultados para o quatro trimestre de 2013. “Com US$ 900 milhões de dívida a longo prazo, teremos uma relação extremamente modesta entre dívida e patrimônio líquido”, explicou o presidente da empresa, Reed Hastings, somando a nova dívida à já existente de US$ 500 milhões.

Em um relatório entregue à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), a Netflix explica sobre seus planos de “aumentar significativamente os investimentos da empresa em expansão internacional”.

No quarto trimestre de 2013, a Netflix ganhou 2,33 milhões de assinantes nos EUA, aumentando o total naquele país para 33,4 milhões de usuários. Fora dos EUA, a empresa registrou 1,7 milhão de novos assinantes, subindo o total internacional para 10,9 milhões de clientes.

Conteúdo original

A primeira série original da Netflix, House of Cards, dirigida por David Fincher, ganhou o prêmio Emmy de melhor diretor o ano passado. No começo de 2014, a série levou o Globo de Ouro de melhor atriz para Robin Wright, e antes mesmo de ter sua segunda temporada no ar, a Netflix confirmou que House of Cards terá um terceiro ano.

Em novembro, a empresa assinou um contrato com a Disney para produzir quatro séries originais, com atores em carne e osso, de super-heróis do universo da Marvel. A previsão é de que todas as atrações estreiem em 2015.

Um estudo do agente de TV Peter Micelli, publicado pela revista especializada Variety, estimou que o custo médio de um episódio de conteúdo original da Netflix seria de US$ 4 milhões.