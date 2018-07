Proposta do serviço de streaming quer reduzir concorrência e aumentar mercado; Suécia e Reino Unido já adotaram

NOVA YORK- A Netflix está negociando com empresas de TV a cabo dos EUA, incluindo a Comcast e a Suddenlink, para disponibilizar seu serviço de transmissão de vídeo por meio dos decodificadores das empresas, relatou o Wall Street Journal no domingo, 13, citando fontes próximas ao assunto.

De acordo com o jornal, as negociações estão nos estágios iniciais e nenhum acordo é esperado tão logo. A princípio, a ideia da Netflix é expandir o número de potenciais consumidores, além de reduzir a concorrência de seus serviços com os da TVs a cabo.

A notícia dizia que um ponto importante nas negociações é que a Netflix quer que as empresas de TV a cabo adotem uma tecnologia especial para melhorar a qualidade da transmissão de vídeo da Netflix, criada e gerida pela própria empresa de streaming, capaz de transmitir 3D e o que a companhia chama de “Super HD”.

No mês passado, duas empresas de TV a cabo da Europa, a sueca Com Hem e a britânica Virgin Media, aprovaram acordos para permitir que seus clientes acessem a Netflix por meio de decodificadores TiVo.

O vice-presidente de finanças da Netflix, David Wells, falando em uma conferência para investidores do Goldman Sachs no mês passado, disse que a empresa estava disposta a entrar em acordos similares com empresas de TV a cabo dos Estados Unidos.

A Netflix, a Comcast e a Suddenlink Communcations não puderam ser encontradas imediatamente para comentar.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK

Leia mais:

• Netflix adia planos de série no Brasil e reclama de resistência da Globo

• House of Cards, produção original do Netflix, ganha Emmy

• Netflix checa audiência de sites piratas antes de comprar conteúdo