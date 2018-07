Apesar de recuperação no fim de 2011, expansão internacional contribuirá para prejuízo

LONDRES – A companhia de vídeos online e aluguel de DVDs Netflix voltou a atrair assinantes nos EUA no quarto trimestre, após a alta inesperada nos preços ter deflagrado uma fuga de clientes no trimestre anterior, afirmou nesta segunda, 9, o presidente-executivo Reed Hastings.

“O que tínhamos dito há um trimestre é que haveria recuperação na segunda metade no quarto trimestre, e tudo vem confirmando isso”, declarou à Reuters em Londres no lançamento do serviço para Reino Unido e Irlanda.

Hastings reiterou que o custo da expansão internacional contribuirá para um prejuízo da Netflix neste ano, mas se negou a dizer se a companhia se tornará rentável ao longo deste ano.

“Não posso fazer comentários”, disse. “Estamos realmente focados na expansão global e ela é cara”, acrescentou.

Apesar do crescente custo da aquisição de conteúdo para os EUA e novos mercados internacionais, o presidente-executivo não espera aumentar capital neste ano.

“Não. Estamos indo bem”, disse.

A Netflix levantou 400 milhões de dólares em novembro depois de o preço das ações ter despencado em um programa de recompra.

