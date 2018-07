Serviço de streaming e Disney, que controla editora dos super-heróis, fazem acordo para quatro programas diferentes

SÃO PAULO – Não é segredo para ninguém que a Netflix caminha a passos largos para se tornar uma referência não só na área de streaming de vídeos, mas também na produção audiovisual.

E um novo passo foi dado nessa direção na última quinta-feira, 9, quando a empresa assinou um contrato com a Disney para produzir quatro séries originais de super-heróis do universo da Marvel, atualmente controlada pela companhia do Mickey Mouse.

Em comunicado, a Disney anunciou que a Netflix contará com quatro séries exclusivas, cada uma com 13 episódios, centradas nos personagens Demolidor, Safira, Poderoso e Punho de Ferro, tidos como integrantes do segundo escalão do universo da editora criada por Stan Lee. Todas as séries terão atores de verdade, e não desenhos animados, como foi cogitado anteriormente. A previsão é de que todas as atrações estreiem em 2015.

O Netflix planeja também uma série chamada Defensores, reunindo os quatro heróis; segundo a Disney, a minissérie “reimaginará um time dos sonhos de personagens históricos”.