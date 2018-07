Alta dos preços fez empresa rever suas expectativas; ações caíram 20% após anúncio

A Netflix cortou suas previsões para o terceiro trimestre em 1 milhão de assinantes nos Estados Unidos, levando suas ações a uma queda de quase 20% no meio da tarde desta quinta-feira, 15.

A elevação dos preços no início do mês fez os clientes deixarem o serviço de DVD da companhia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No que Wall Street classificou de “raro, amplo e surpreendente passo errado” dado pelo presidente-executivo da Netflix, Reed Hastings, e por sua equipe, a companhia disse que pode ter 24 milhões de assinantes no fim do terceiro trimestre, abaixo da primeira previsão de cerca de 25 milhões de assinantes.

Menos consumidores do que o esperado optaram por assinar o pacote apenas de DVDs da NetFlix. A empresa espera, agora, ter 2,2 milhões de assinantes do produto, abaixo das previsões anteriores de 3 milhões.

A companhia também cortou sua estimativa para assinantes do serviço de streamming para 21,8 milhões, contra 22 milhões.

/ Yinka Adegoke (REUTERS)