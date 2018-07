As ações da Netflix saltavam mais de 8% nesta terça-feira, 15, em oposição às perdas do mercado, depois que o Goldman Sachs fixou o preço-alvo dos papéis da companhia em US$ 300.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Netflix também se beneficiava de um novo relatório do grupo NPD que mostra que a companhia de aluguel de filmes controla mais de 60% do mercado de filmes baixados ou visualizados por streaming.

O relatório do NPD e a avaliação positiva do Goldman Sachs amenizaram alguns dos temores que pairaram sobre a Netflix durante o mês passado, quando suas ações caíram cerca de 20%.

Em relatório do Goldman Sachs, a analista Ingrid Chung escreveu que as ações da Netflix “reagiram melhor que o esperado a sinais mais visíveis de competição, enquanto o crescimento de assinantes superou as expectativas”.

Ingrid também elevou a recomendação para as ações da Netflix de “neutra” para “compra” e acrescentou que “a competição, até o momento, é inexpressiva, e esperamos que a forte demanda por conteúdo para streaming na Internet seja grande o bastante para vários competidores”.

/ Paul Thomasch (REUTERS)