Cena de filme ‘A Entrevista’. FOTO: Reprodução Cena de filme ‘A Entrevista’. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O serviço de streaming de filmes e séries Netflix aumentou sua base de assinantes em 4,3 milhões no último trimestre. Destes, 1,9 milhão são dos Estados Unidos (ou ao menos têm IP registrado no território americano) e 2,43 milhões de outros países.

A empresa, que já conta com premiações de séries produzidas ou ao menos pagas por ela, anunciou ainda que irá distribuir o polêmico filme da Sony Entertainment, A Entrevista, que conta a história de dois jornalistas americanos que conseguem uma entrevista com o líder coreano Kim Jong-un, mas no meio do caminho são cooptados pela polícia dos EUA para matá-lo.

O filme gerou controvérsia e teria motivado as invasões à rede da empresa nos EUA, resultando em prejuízo, máquinas ociosas, e-mails, documentos e filmes inéditos vazados na internet. O filme, que já rendeu US$ 40 milhões em vendas e 5,8 milhões de downloads, deve estrear no Netflix (para EUA e Canadá) no dia 24 de janeiro.

A notícia sobre os novos usuários veio acompanhada de outra: a receita trimestral da empresa subiu 26,3%. As ações da Netflix subiram mais de 13% nas negociações após fechamento do pregão regular. O lucro líquido da empresa subiu a US$ 83,4 milhões, ante US$ 48,4 milhões registrado um ano antes.

/com Reuters