Lionel Bonaventure/AFP Netflix testa curadoria humana de conteúdo

Talvez, a vitória dos algoritmos sobre os humanos não seja tão certa assim. A Netflix está realizando um teste no qual curadores humanos fazem listas de conteúdo, deixando de lado o seu reconhecido sistema de inteligência artificial para recomendações.

Batizada de "Coleções", as listas são temáticas, indo além do agrupamento por gênero de produção. Há listas como "Só para rir" e "Para assistir em uma noite". A empresa disse ao site TechCrunch que as listas são organizadas pela sua equipe de conteúdo criativo.

Os testes estão sendo conduzidos com usuários do iOS. Ainda não está claro se usuários brasileiros fazem parte - a empresa não respondeu o contato da reportagem. Para quem foi incluído, as Coleções substituem a aba Minha Lista. Nos EUA, a imprensa de tecnologia diz ter encontrado cerca de 40 listas com curadoria humana.

"Estamos sempre buscando novas formas de conectar nossos fãs com títulos que achamos que eles amarão", disse a empresa ao TechCrunch. "Então, estamos uma nova forma de fazer a curadoria dos títulos do Netflix por meio das Coleções no app para iOS. Nossos testes variam em duração e participação de países. Eles podem ou não se tornar recursos permanentes em nosso serviço", completou.