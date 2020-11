Jason Alden/Bloomberg Netflix testa programação linear para ajudar indecisos

A Netflix resolveu dar uma ajuda para os indecisos, que não sabem o que assistir na plataforma. A empresa está testando na França uma ferramenta que transmite 'ao vivo' programação linear, como se fosse um canal de TV tradicional. O Netflix Direct transmite produções americanas e francesas disponíveis na plataforma livre da influência dos algoritmos.

O recurso funciona apenas na versão para navegadores de internet, excluindo apps para celulares, smart TVs e decodificadores de TV. Ainda não há informações sobre a disponibilidade do recurso para outros países, incluindo o Brasil.

A plataforma deve avaliar o impacto do recurso no consumo de conteúdo, e segue experimentando novas formas de como oferecer isso aos assinantes - para muitos usuários é comum perder muito tempo na tela inicial do site em busca do que assistir. Em agosto, a plataforma iniciou testes com um botão de "shuffle", uma espécie de "sorteador", que seleciona, baseado nas preferências do perfil, algum filme ou série para o usuário assistir.