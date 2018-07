Ao que tudo indica, empresa americana só não conseguirá fechar com a Globo

A Netflix vai transmitir programas da Record via streaming. As informações são da coluna de Lauro Jardim, no site da revista Veja.

O acordo com a emissora de Edir Macedo segue os moldes do que a empresa americana fechou com a Band recentemente.

A Netflix chegou há pouco tempo no Brasil. Ao que tudo indica, só não conseguirá acertar com a Globo. A maior emissora do país prefere manter seu conteúdo em canas próprios, como o portal G1 e o site Globomarcas Digital.