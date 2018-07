Aviso dizia a usuário que culpa do filme não carregar era da operadora Verizon. FOTO: Reprodução Aviso dizia a usuário que culpa do filme não carregar era da operadora Verizon. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Netflix disse na segunda-feira que vai parar de enviar mensagens que culpam o serviço de banda larga da Verizon pelo carregamento lento de seus filmes e séries de TV, uma ação que deve alivar a tensão entre as companhias sobre o congestionamento na Internet.

As mensagens, que apareciam na tela quando um vídeo estava carregando, eram um “teste em pequena escala” que vai acabar em 16 de junho, disse o porta-voz do Netflix, Joris Evers, em um post no blog da companhia. Mas ele deixou em aberto a opção de que os alertas poderiam recomeçar.

“Nós iremos avaliar implantá-los de forma mais ampla”, disse. Um porta-voz da Verizon não comentou o assunto.

Os avisos são parte de uma “campanha de transparência”, disse o Netflix, que se destina a informar clientes quando “a experiência deles estiver afetada devido à falta de capacidade da rede de seu provedor de banda larga”. A companhia também publica um índice mensal que elenca a velocidade dos provedores de Internet.

O Netflix disse anteriormente que as mensagens começaram em meados de maio e foram enviadas para centenas de milhares de clientes da Verizon e outros provedores de banda larga quando o streaming estava lento.

Na quinta-feira, a Verizon, que chamou os avisos de “truque de Relações Públicas”, enviou uma carta ao Netflix que pedia que a companhia parasse a prática e ameaçou uma ação legal.

/ REUTERS