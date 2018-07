Imagem do primeiro episódio da terceira temporada de House of Cards. FOTO: Reprodução Imagem do primeiro episódio da terceira temporada de House of Cards. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Parte de estratégia de marketing para aumentar a ansiedade do público, um erro grosseiro ou resultado de uma invasão hacker? O fato é que a Netflix colocou por alguns minutos no ar os 10 primeiros episódios (de 13) da terceira temporada de House of Cards e, quem abriu o menu da série na hora certa, pode agora assistir tudo bem antes da estreia oficial.

A série está prevista para rodar apenas no dia 27 de fevereiro. À americana CNBC, o Netflix disse que se tratou de um “erro (bug) no sistema”.

Pelo Twitter, a conta oficial da série se manifestou com graça sobre o caso: “Isto é Washington. Há sempre vazamentos. Todos os 13 episódios serão lançados no dia 27 de fevereiro”.

This is Washington. There’s always a leak. All 13 episodes will launch February 27. — House of Cards (@HouseofCards) 11 fevereiro 2015

Os episódios que vão do número 27 a 36 detalham o desenrolar da presença de Frank Underwood na presidência dos EUA (veja abaixo; pode conter spoilers), seus conflitos com o Congresso para passar um programa de estímulo a criação de empregos, uma disputa com a Rússia na Organização das Nações Unidas, e os danos causados por um furacão na costa leste americana.

Abaixo, o trailer da terceira temporada de House of Cards: