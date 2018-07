A Ideiasnet anunciou na noite de segunda-feira que vendeu a totalidade da NetMovies, empresa de locação de DVDs via internet, para a gestora de investimentos norte-americana Tiger Global Management, por R$ 11,1 milhões.

Deste total, R$ 7,5 milhões foram equivalentes à participação de 54,77% que a Ideiasnet possuía na NetMovies e o restante foi referente a mútuos devidos pela companhia vendida, conforme documento enviado ao mercado.

“O retorno do capital investido para a Ideiasnet desde o início dos investimentos corresponde a uma taxa interna de retorno (TIR) de 17,3% ao ano”, afirma a Ideiasnet no comunicado. A NetMovies integrava o portfólio da Ideiasnet desde 2004.

“A venda da NetMovies confirma a maior dinâmica implementada no portfólio da Ideiasnet. O crescente interesse de investidores internacionais pelos ativos de tecnologia no Brasil, confirmado pelas vendas da NetMovies e da Media Factory, tem contribuído com este dinamismo”, acrescenta a companhia.

/VIVIAN PEREIRA (REUTERS)