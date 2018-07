Evento refletirá reações de sistema de espionagem denunciado por Edward Snowden. FOTO: Reprodução Evento refletirá reações de sistema de espionagem denunciado por Edward Snowden. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO/BRASÍLIA – Um encontro internacional sobre governabilidade na Internet condenará este mês no Brasil a espionagem online dos Estados Unidos, mas não cairá na tentação de aumentar a influência dos governos sobre a rede, segundo o esboço do documento vazado nesta terça-feira pelo site WikiLeaks.

O encontro NetMundial foi convocado pelo Brasil depois das revelações de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) havia espionado a presidente Dilma Rousseff e outros líderes mundiais, como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

“A vigilância massiva e arbitrária mina a confiança na Internet e a confiança no ecossistema da governança da Internet”, de acordo com o esboço do documento.

“Como recurso universal e global, a Internet deve continuar sendo uma rede segura, estável, resistente e confiável”, acrescenta. “A eficácia em administrar a segurança depende de uma forte e constante cooperação entre as partes.”

Funcionários brasileiros confirmaram à Reuters a autenticidade do esboço do documento publicado pelo WikiLeaks.

O Brasil considera a reunião, a ser realizada em 23 e 24 de abril em São Paulo, como ponto de partida de um debate para redefinir o conceito de governança na Internet.

O documento esboça princípios como liberdade de expressão e direito à privacidade online. Também recomenda uma maior participação de todos envolvidos na tomada de decisões sobre a Internet e cooperação internacional em matéria de políticas públicas.

“Nós próximos dias haverá um redesenho da governança e essa reunião é a semente que vai dar a largada para essas mudanças”, disse o presidente do NetMundial, Virgilio Almeida, em entrevista à Reuters.

Atores múltiplos

Indignada com a espionagem da NSA, Dilma propôs em setembro na Assembleia-Geral das Nações Unidas criar um “marco global” para a governança e o uso da Internet.

Isso levantou o temor de que alguns governos buscassem um maior controle sobre a Internet, comprometendo as liberdades individuais e também os multimilionários negócios online.

Mas o esboço do documento do NetMundial parece dissipar algumas das preocupações do setor. O texto defende como central o conceito de “atores múltiplos” na governança da Internet, quer dizer, a participação de governos, empresas, sociedade civil, comunidade técnica, academia e usuários.

“A governança da Internet tem de ser aberta, participativa, com múltiplos atores, tecnologicamente neutra, sensível aos direitos humanos e embasada em princípios de transparência, responsabilidade e inclusão”, diz o documento.

