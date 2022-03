Patrick Meinhardt / AFP Neurodireitos são um tópico a ser discutido nos ambitos da internet

A convergência cada vez mais rápida de diferentes linhas de desenvolvimento de tecnologias, digitais, biológicas e de comportamento social, impõe que a defesa de conceitos deva se basear em argumentos principiológicos, não suscetíveis a pressões do momento. Exemplo disso na área digital são as ações de preservação do ambiente internet básico, visando à inclusão de todos e o acesso à informação.

Preservado esse nível básico, vem a discussão sobre construções, cujos impactos podem representar reais ameaças a direitos fundamentais.

Algumas das palavras-chave em voga, que despertam nossa atenção e análise, referem-se à “internet das coisas”, à crescente presença da inteligência artificial e, numa vertente menos visível, à “IoB”, ou “internet dos corpos”. Se já é claro que a internet das coisas pode trazer preocupações, especificamente quanto à privacidade, o mesmo ocorre com inteligência artificial, haja vista as discussões sobre viés, reconhecimento facial, detecção de emoções e previsão dos comportamentos individuais. O terceiro exemplo citado, a internet dos corpos, não ganhou ainda maior visibilidade, mas merece atenção. Temos um grande desenvolvimento em nanotecnologia, que pode ajudar em medições, diagnósticos e tratamentos, e há cada vez mais atuadores digitais que se integram ao nosso corpo, externa ou internamente, ajudando no combate às suas disfunções. É importante constatar que esses equipamentos acabarão por ser controlados também através de conexões à internet.

A primeira preocupação óbvia é de segurança: imagine-se alguém sequestrando injetores de insulina e exigindo resgate em troca de não alterar seu funcionamento…

A tendência do mercado de ações na área da saúde via dispositivos está em expansão – basta acompanhar as grandes companhias de tecnologia. Porém, há coisas ainda mais insidiosas: imagine-se que fármacos e dispositivos conectados possam atuar em nosso cérebro, tornando-nos potenciais zumbis. Esse tipo de ameaça vem disparando a discussão sobre “neurodireitos”, em que valores como direitos à nossa identidade pessoal, sanidade mental, autodeterminação e personalidade deveriam ser preservados em lei.

Há uma recomendação da OEA sobre isso. Há também um novo item na constituição do Chile que prevê a proteção dos neuro direitos. Não é algo que possa ser tratado levianamente. Uma discussão ampla e pública sobre o tema deveria começar antes que surjam propostas açodadas de legislação, ou que danos já tenham sido produzidos.