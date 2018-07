O site estreia convidando usuários para escutar a nova música de Justin Timberlake

SÃO PAULO – O Myspace está finalmente de volta para todos. Anunciado em setembro do ano passado, a versão remodelada do site, o New Myspace, começou disponível apenas para usuários convidados, mas abriu nesta terça, 15, a possibilidade de cadastro para qualquer interessado.

—-

O gancho da reabertura é a música nova de Justin Timbelake, o single Suit & Tie, faixa lançada nesta segunda-feira que conta a participação do rapper Jay-Z e marca o retorno de Timberlake a carreira musical após cinco anos de ausência.

O cadastro no New Myspace pode ser feito reaproveitando a antiga conta ou utilizando as informações do Facebook ou Twitter, assim como pode ser feita completamente do zero.

No ano passado, o Link testou a versão remodela da rede social, que mesmo com alguns defeitos sérios (pouca interação de mais artistas e poucas músicas em seu catálogo), além do fato de estar praticamente vazia, parecia uma boa alternativa para 2013, graças aos bom visual e a proposta interessante – uma rede social com foco em arte.

Agora aberta para todos, resta saber se o novo Myspace ganha vida de vez ou continua uma cidade fantasma.