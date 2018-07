Jogar com os amigos é fantástico. Mas é tudo tão caótico que acaba interferindo na harmonia genial dos jogos do encanador. É como se o espírito do jogo estivesse lá, mas profanado por uma afobação que destrói o equilíbrio delicado do game. A confusão dura por alguns minutos, as pessoas realmente se divertem. Mas isso dura 15, 20 minutos no máximo. E quando falamos de Mario, a diversão precisa ser praticamente infinita.

Os controles são uma bagunça. O jogador é forçado a usar os movimentos para acionar o super pulo. Em vez de melhorar a jagabilidade com o elemento movimento, o resultado ficou pior. O mais frustante: uma sacudida errada e Mario acaba morto na boca de um oponente ou em espinho. Historicamente, Mario é um game de precisão. Sair sacudindo o controle sem razão é um passo para trás. Lamentável.

A mecânica do jogo é 2D, com gráficos 3D excelentes. Pelo menos nisso a Nintendo foi feliz em não mexer. Mas nem o visual salva New Super Mario Wii de ser um jogo menor dentro do legado dourado do encanador bigodudo.

Não é um jogo ruim, na verdade, ele é bem melhor que a maioria do que foi lançado para Wii no último ano. O problema é que jogos com esse pedigree precisam ser melhores. E um pouco mais difíceis. Mario é um rito de superação. New Super Mario Wii é escapismo interativo. Jogue, mas tenha em mente que essa não é a melhor aparição do encanador. Se puder pegue emprestado. E se você realmente quer jogar Mario no Wii, invista em Super Mario Galaxy, esse sim um salto evolucionário que vale tanto o seu tempo quanto seu dinheiro.