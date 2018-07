“Destinamos nossos recursos para onde acreditamos haver um maior nível de uso”, justificou um porta-voz

NOVA YORK – Usuários do BlackBerry não poderão mais usar o aplicativo oficial do New York Times para ler as matérias do jornal no telefone da Research In Motion, outrora considerado uma ferramenta essencial para profissionais de negócio.

O jornal disse ter suspendido na segunda-feira, 23, o aplicativo para BlackBerry e Palm Pre.

“É uma questão de uso de nossos aplicativos, e destinamos nossos recursos para onde acreditamos haver um maior nível de uso”, declarou a porta-voz Eileen Murphy. “Nós constatamos uma grande queda”, acrescentou.

A representante ressaltou, no entanto, que a companhia ainda não decidiu se desenvolverá um aplicativo para aparelhos que usarão o novo sistema operacional da RIM, o BlackBerry 10, cujo lançamento deve ser no começo de 2013.

“Ainda não se decidiu sobre isso, mas é totalmente possível que sim”, afirmou.

Os usuários do BlackBerry ainda podem ler o NYT no site do jornal.

