A holding que controla a Nextel na América Latina anunciou um acordo para transferir todas as operações da sua rede na Argentina, Brasil, Chile, México e Peru para a Nokia Siemens. A empresa será responsável pela administração dos serviços de telefonia da Nextel, além da engenharia, manutenção e o planejamento das operações.

O acordo foi assinado entre as duas empresas no início do ano e anunciado hoje. O valor não foi revelado, mas é um dos maiores contratos de serviços da Nokia Siemens na região e envolve a transferência de mais de 1.000 funcionários da Nextel na América Latina para a empresa de telecomunicações.

Jackson Brenner, responsável pelos negócios da Nextel na América Latina, afirma que o acordo com a Nokia Siemens busca uma redução de custo operacional e fortalecimento da operação na América Latina. “Estamos mudando a estrutura de gestão para poder investir”, disse. “A ideia é evoluir para a rede 3G para competir na telefonia.”

A tecnologia de rádio iDEN, usada pela Nextel, não oferece uma transferência de dados em alta velocidade o que prejudica a experiência do cliente que deseja usar serviços da internet no celular, como o e-mail. No leilão das frequências 3G, no fim de 2007, a Nextel já tentava adquirir uma licença para poder expandir sua rede para outras tecnologias. Na época, não conseguiu levar o lance maior das frequências, e agora espera o leilão da banda H, com as sobras da rede 3G, para investir na tecnologia.

Brenner acredita que até o fim do ano a Nextel deve começar a operar uma rede 3G na América Latina. Ainda segundo ele, o acordo não prevê investimentos de infraestrutura e equipamentos nas redes 3G por parte da Nokia Siemens. “Toda a parte de equipamentos e investimentos continua por conta da Nextel”, diz.

