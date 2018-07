Smartphone do Google tem tela de 4,7 polegadas e custa a partir de US$ 299; o aparelho deve chegar ao Brasil em 2013

SÃO PAULO – O Nexus 4, novo smartphone do Google, se esgotou nesta terça-feira, 13, no início das vendas no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha e en outros países — tudo em apenas uma hora.

O smartphone do Google, anunciado com os novos tablets da linha Nexus. FOTO: Jeff Chiu/AP

Os aparelhos disponíveis na virtual Google Play acabaram em menos de 60 minutos, chegando a congestionar os servidores da empresa e a deixar o serviço fora do ar por alguns minutos. No entanto, usuários que não conseguiram efetuar a compra receberão um e-mail de notificação quando o smartphone estiver disponível novamente.

“Houve tanta procura pelo Nexus que nosso estoque inicial se esgotou com as vendas em poucos países”, relatou a equipe de marketing da empresa no Google Plus. “Estamos trabalhando duro para disponibilizar mais dispositivos Nexus no Google Play nas próximas semanas para atender a alta demanda.”

A grande procura pelo Nexus 4 se justifica pelo preço — a aposta do Google para enfrentar os concorrentes. A versão 8 GB custa US$ 299 e a 16 GB, US$ 349. O modelo mais simples do o iPhone 5, de 16 GB, custa US$ 649, sem contrato com operadoras — quase o dobro.

O Nexus 4 foi lançado no final de outubro, junto de outros aparelhos da linha: um tablet de 10,1 polegadas (Nexus 10) e uma atualização do seu tablet de 7 polegadas (Nexus 7). Todos rodam o novo sistema operacional da empresa, o Android 4.2 — que manteve o nome de Jelly Bean.

O smartphone, fabricado pela LG, tem processador de quatro núcleos, tela de 4,7 polegadas (mesmo tamanho do Samsung Galaxy S3), câmera de 8 MP e carregador sem fio. No entanto, não é compatível com a rede LTE 4G.

Ainda não há previsão para a chegada do aparelho ao País. Segundo o Google, o prazo fica a cargo do fabricante de cada produto. A LG disse ao Link que estuda a viabilização da chegada do Nexus 4 por aqui em 2013.

