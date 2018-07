Novo smartphone da empresa teve aparição acidental na Play Store e chegará ao mercado por US$ 349

Foto do Nexus 5 exibida na Play Store FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O novo smartphone do Google está cada vez mais perto de ser lançado. Depois de semanas de rumores sobre suas especificações, o celular apareceu rapidamente na Play Store na manhã dessa sexta-feira, 18.

O smartphone foi retirado da página rapidamente, mas foi possível ver que a versão com 16 GB de armazenamento chegará ao mercado americano por US$ 349. Estimativas apontam que a versão de 32 GB deverá costar em torno de US$ 400.

A descrição do aparelho na loja da Google utilizava o slogan “capture o dia-a-dia e o épico em formas totalmente novas” para anunciar o Nexus 5, que será fabricado pela LG.

No começo desta semana, um vídeo publicado no YouTube (e também já retirado do ar) detalhava o Nexus 5 e o novo sistema operacional Android, o Kit Kat, mas quando ele ainda estava em sua versão de testes, o Key Lime Pie, além de trazer especificações como a tela de 4,95 polegadas (resolução full HD 1080p), câmeras de 8MP (traseira) e 1,3 MP (frontal), processador de 2,3 GHZ e conectividade via 4G LTE.