Nexus One custa US$ 174 para o Google

O custo das peças do Nexus One, o celular do Google que é fabricado pela taiwanesa HTC, fica em apenas US$ 174,15 – um terço do preço para o consumidor final, que é de US$ 529, e apenas US$ 5 mais barato que o iPhone 3G. A estimativa é da consultoria iSuppli, e leva em conta apenas o material usado no smartphone (excluindo o dinheiro gasto com acessórios e fabricação). O cartão microSD de 4GB do dispositivo, combinado com seus 256 MB para armazenar dados, são os componentes que mais pesam na conta.

11/01/2010 | 19h53

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo