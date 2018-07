Menos de 5 meses depois de anunciar que revolucionaria o mercado de venda de celulares ao tirar as operadoras da jogada e vender o Nexus One desbloqueado via internet, o Google voltou atrás. A empresa anunciou que deixará de vender o aparelho em sua loja online e passará a oferecê-lo em lojas físicas de parceiros

“Claramente voltaram atrás do modelo de querer revolucionar como compramos smartphones”, disse o analista da BGC Financial, Colin Gillis.

O Google afirmou em seu blog oficial que sua loja online inaugurada em janeiro para vender o Nexus One não teve o desempenho esperado. “Continuou sendo apenas um canal de nicho para early adopters”, disse o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin. “Está claro que muito consumidores gostam de mexer no celular antes de comprá-lo”.

O Nexus One deixará de ser vendido na internet assim que chegar às lojas.