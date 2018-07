O Google lançou nesta segunda-feira, 21, o celular Nexus S 4G, disponível pela operadora Sprint Nextel. Segundo o blog oficial da empresa, o smartphone – primeiro a rodar a versão 2.3 do Android, o Gingerbread — faz parte de uma linha de aprelhos co-desenvolvida com a Samsung que visa dar ao usuários uma “experiência Google pura”.

O Nexus S 4G possui tela touchsreen com quatro polegadas, processador de 1 GHz, 16 gigabytes de memória, duas câmeras e tecnologia NFC. O celular vem com o chip WiMAX, que permite rápidas tranferências de dados, cerca de 40 megabits por segundo.

O aparelho chegará às lojas norte-americanas durante a primavera do hemisfério norte, entre março e junho deste ano, e estará às venda nas lojas online e físicas da Sprint e da Best Buy, por US$ 200.

Integração de voz. Também foi anunciado que o Google firmou uma parceria com a Sprint para permitir integração completa de seu serviço Voice com os celulares da operadora: haverá portabilidade numérica e todos os aparelhos da Sprint poderão aproveitar as funções do Voice sem baixar nenhum aplicativo.

O Google Voice é o serviço de ligações online do Google que funciona como uma central de comunicação telefônica: os contatos ligam para apenas um número (o dado pelo Google) e o Google distribui as ligações para entre os telefones cadastrados pelo usuários, pode ser o residencial, o comercial, o celular ou o Gmail mesmo.

Agora, os usuários da Sprint poderão usar seu número de celular como o número do Google Voice e usá-lo para que seus outros telefones toquem simultaneamente. Assim, quando alguém ligar para o número do seu celular, a chamada pode ser atendida em qualquer um de seus aparelhos. Em suma, todos os usuários da Sprint podem se valer dos serviços do Voice sem trocar de número.

Para os usuários do Google Voice, há a opção de substituir o número Sprint pelo número do Google Voice. Quando eles enviarem uma mensagem ou fizerem uma ligação do celular, é o número Google que irá aparecer para os outros.

O vídeo abaixo explica como a integração irá funcionar.

Isso significa que os clientes poderão usar seu número da Sprint como seu número no serviço Voice, assim como substituir seu número da Sprint por seu número do Voice quando ligar ou enviar mensagem para alguém usando o telefone da operadora.

Além disso, ligações internacionais feitas dos celulares da Sprint integrados ao Google Phone serão conectadas às baixas taxas do Google Voice. O serviço também irá substituir o sistema de mensagens de voz da Sprint, o que significa que os usuários poderão receber mensagens de voz transcritas por e-mail ou por mensagem de texto. Os clientes da Sprint poderão ter acesso a todos os serviços do Voice, como mensagem para caixa postal personalizada de acordo com quem está ligando, gravação de ligações e bloqueio de chamadas de não desejadas.