O celular Nexus S, da Samsung Electronics, que usa a mais recente versão do sistema operacional Android, do Google, começa a ser vendido este mês nos Estados Unidos e no Reino Unido, anunciaram as redes de varejo Best Buy e Carphone Warehouse.

As duas cadeias de varejo anunciaram que seriam vendedoras exclusivas do Nexus S nesses dois mercados. O novo aparelho tem uma tecnologia que permite que o usuário utilize o celular para pagamentos, em vez de cartão de crédito.

O Android ultrapassou rapidamente a Apple e o BlackBerry da Research in Motion, se tornando a segunda plataforma mundial para dispositivos móveis mais popular, atrás do Symbian, da Nokia, e atingindo o primeiro posto na América do Norte e no leste da Ásia.

Oferecido gratuitamente aos fabricantes de celulares desde sua chegada ao mercado, dois anos atrás, o Android ajudou a alimentar um boom no mercado de celulares inteligentes, que deve dobrar este ano para cerca de 340 milhões de unidades. Mas a chegada da plataforma também ajudou a causar queda de preços.

O Nexus terá um chip para transmissão de dados sem contato (NFC), o que permitirá que consumidores paguem suas compras aproximando o aparelho de um terminal leitor.

A NXP, pioneira em sistemas NFC, anunciou colaboração estratégica com o Google para oferecer um pacote de software aberto para o chip NFC.

A Carphone e a Best Buy informaram que ofereceriam o Nexus S desbloqueado por 529 dólares nos EUA, ou por 199 dólares aos assinantes de um contrato de serviço com a T-Mobile.

No Reino Unido, o aparelho custará 549,95 libras (862 dólares) desbloqueado, ou será fornecido gratuitamente para os usuários que optarem por um contrato mensal de 35 libras com uma operadora de telefonia móvel ainda a ser anunciada.

O modelo básico do celular do Google era anteriormente o Nexus One, fabricado pela HTC. A Samsung também produziu um computador tablet baseado no Android, o Galaxy Tab.

/ Georgina Prodhan (REUTERS)

