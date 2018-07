Você se lembra do Nexus One, celular do Google que prometia fazer barulho, mas que foi retirado precocemente das lojas? Talvez a segunda tentativa esteja a caminho.

A Samsung convidou diversos jornalistas para um evento que será realizado no dia 8 de novembro, no qual apresentarão “um novo aparelho Android” – que segundo fontes anônimas do site Androidandme será o Nexus Two. As mesmas fontes disseram que o aparelho será o palco de estreia do Gingerbread, versão 2.3 do Android, sistema operacional para celulares do Google.

Mesmo que não seja o Nexus Two, é certo que a Samsung irá lançar algo grande no dia 8. Afinal, a empresa acabou de enviar às lojas o Samsung Galaxy, potente smartphone que bate de frente com iPhone e que vem conquistando muitos clientes. A empresa não tiraria o foco de um produto tão popular por algo pequeno. Além disso, não marcaria um evento para mostrar um celular comum. Então, agora é aguardar.