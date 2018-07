Entre as imagens publicadas estão aparições de Nicolas Cage em cenas de Star Trek e House, além de substituir Audrey Hepburn na foto clássica do filme Bonequinha de Luxo. A ex-candidata à vice-presidência americana Sarah Palin e o personagem de The Office Dwight Schrute também ganharam um “novo visual” com a cara de Nic Cage.

O blog ainda aceita imagens enviadas pelos leitores para o endereço niccageaseveryone@gmail.com.