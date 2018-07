Por Larissa Fafá

SÃO PAULO – Os usuários do Netflix serão alvo de medições de audiência no próximo mês, mesmo contra a vontade das empresas, para saber o quanto o streaming afeta a TV comum. De acordo com matéria publicada no Wall Street Journal, a empresa Nielsen, que realiza medições de audiência, irá acompanhar a quantidade de pessoas que assistem programas pelo Netflix e pela Amazon em televisões no próximo mês, além de analisar quais a programação mais assistida. A empresa usará os dispositivos já conectados em televisores medidos, portanto, sem a necessidade de permissão das empresas.

Até o momento, proprietários de conteúdo, como programas e seriados, não tem parâmetros para estipular os valores por seus produtos, já que a Netflix e Amazon não divulgam suas métricas e audiências. Com os resultados, produtores saberão se licenciar os programas de televisão para o serviço de streaming realmente afeta o uso da televisão comum, como a TV a cabo - e se, com isso, estão cavando sua própria cova ao disponibilizar seu conteúdo online.

Dependendo dos números, a Amazon e a Netflix podem presenciar o aumento nos preços cobrados para licenciar os conteúdos televisivos. Mas ainda não é claro quais as reais mudanças que isso pode causar na programação dos serviços.

“Jeitinho”. Nos últimos anos a Nielsen usa em maior parte de suas medições os dispositivos automáticos. Normalmente, o conjunto de dispositivos registra os dados a partir de uma codificação em cada programa, além de gravar o que está sendo exibido. Como as empresas de streaming não tem interesse em divulgar suas audiências e não fornecem essa codificação necessária, a Nielsen usará o audio gravado para identificar os programas.

Ainda segundo o jornal americano, a empresa já constatou que usuários do Netflix e os serviços de televisão da Amazon assistem menos TV comum. Depois de assinar os serviços de streaming, jovens de 18 a 34 anos assistem 20% a menos do serviço regular de televisão, como a TV aberta ou a cabo.

Brasil. A medição da Nielsen não será contabilizada no País, segundo informou ao Link a assessoria da empresa. Os serviços de audiência para televisão são feitos somente nos Estados Unidos. Portanto, o hábito americano de consumir streaming pode, dependendo dos resultados, alterar a programação de empresas como Netflix para os usuários brasileiros.