A fabricante de câmeras digitais Nikon anunciou nesta quarta-feira, 27, a inauguração de sua subsidiária no Brasil, com investimento de US$ 10 milhões. A abertura marca a primeira unidade da empresa japonesa na América do Sul.

Câmeras da Nikon em uma loja de eletrônicos de Tóquio, Japão.

Atualmente, a Nikon possui participação de 1% no mercado brasileiro de câmeras compactas e de 17% no segmento mais sofisticado, formado por modelos DSLR, ou biflex, afirmou o gerente geral de marketing e vendas da Nikon do Brasil, Joel Garbi, citando dados da empresa de pesquisas GFK.

Dentro de 2 a 3 anos, a empresa espera ampliar sua fatia para 15% no mercado dos modelos compactos e para 40% nas câmeras DSLR.

A Canon, concorrente da Nikon e maior fabricante de câmeras digitais do mundo, já está no Brasil desde 1974. Explicando o atraso da entrada da Nikon no País, Garbi afirmou que “como a demanda estava sendo atendida pelos distribuidores locais, a Nikon estava satisfeita com o resultado. Mas agora a demanda está crescendo muito, e há uma base de clientes muito fiel à marca, então vimos que era hora de vir para cá”.

Segundo a Nikon, o mercado brasileiro consome cerca de 7 milhões de câmeras por ano e a expectativa da companhia é de ter vendas de R$ 100 milhões em câmeras no primeiro ano fiscal.

A companhia pretende vender sua linha completa de produtos no Brasil e ter até 2 mil pontos de venda em dois anos, incluindo magazines, lojas especializadas e comércio online. Até então, a Nikon atuava no País somente por meio de representantes.

A subsidiária dará início a atividades de importação, vendas e serviços de assistência pós-vendas para seus produtos no País. Segundo Garbi, a produção local ainda está sendo estudada.

O presidente da Nikon do Brasil, Koji Maeda, afirmou que entrada da empresa no Brasil neste momento também visa aproveitar eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

