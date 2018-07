O Ning, a rede social que permite que você faça sua própria rede social, está chegando ao fim – ao menos como o conhecíamos. A possibilidade de criar redes sociais de graça dentro da ferramenta vai ser anulada. Para usar o serviço, agora, será preciso pagar. E as comunidades já existentes serão varridas do mapa caso o dono não queria desembolsar dinheiro.

Simples assim? É. Acontece que desde que o Ning trocou de CEO, algumas mudanças grandes têm sido feitas. Entre elas, o fim da gratuidade e o corte de 40% da equipe (cerca de 70 funcionários). O motivo é explicado por Jason Rosenthal, o novo CEO, em um e-mail que ele enviou à equipe.

Na mensagem, ele diz que a estratégia da empresa é agora investir nas vantagens das contas premium (que já existiam, em várias modalidades), porque as grandes redes do Ning já usam esse modelo, consomem 75% do tráfego do site e portanto estão dispostas a pagar pelos serviços do site.

Às redes que quiserem se manter no Ning, a opção talvez seja usar o plano premium mais barato que estiver à disposição. Do contrário, é achar uma outra rede social de redes sociais que as acolham.