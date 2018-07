Mario Kart 8 é esperança da Nintendo para vender consoles e voltar a ter lucro. Mario Kart 8 é esperança da Nintendo para vender consoles e voltar a ter lucro. FOTO: Reprodução

OSAKA – A Nintendo encerrou o último ano fiscal contabilizando seu terceiro prejuízo consecutivo, mas disse que uma série de novos jogos de videogame como Mario Kart 8 vai reviver as vendas e fazer a empresa retornar a ter lucro.

A Nintendo teve um 2013 difícil uma vez que as vendas de seu console Wii U ficaram abaixo das projeções devido à uma escassez de jogos, enquanto jogadores casuais não viram motivos suficientes para atualizar seus videogames em comparação ao popular antecessor Wii, por causa da semelhança entre os consoles. Lançado há um ano e meio, o Wii U vendeu apenas 6 milhões de unidades — o PlayStation 4, da mesma geração, mas recém-chegado ao mercado, já bateu essa marca em apenas seis meses de vendas.

A companhia busca desfazer essa percepção demonstrando a diferença do Wii U através de novos jogos, enquanto aproveita a relativa popularidade do console portátil 3DS para terminar o ano fiscal atual no lucro.

A Nintendo projetou nesta quarta-feira um lucro operacional de 40 bilhões de ienes (US$ 394 milhões) para o ano encerrado em março de 2015, ante a estimativa média de 21,2 bilhões de ienes entre 18 analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A projeção reverteria o prejuízo de 46,4 bilhões de ienes para o ano encerrado em 31 de março, quando as vendas caíram 10% para 571,7 bilhões de ienes.

“Definimos a projeção em um nível um tanto quanto conservador”, disse o presidente-executivo Satoru Iwata em uma coletiva de imprensa.

