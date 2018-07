SÃO PAULO – A Nintendo deu um salto para um lucro operacional trimestral inesperado uma vez que o novo jogo “Mario Kart 8″ impulsionou as vendas de seu console Wii U, fortalecendo esperanças de que a empresa está a caminho de seu primeiro lucro anual em quatro anos.

O iene mais fraco também elevou o valor de seu lucro no exterior, e a companhia disse nesta quarta-feira que teve lucro operacional de 9,3 bilhões de ienes (US$ 86 milhões), em seu segundo trimestre fiscal, ante prejuízo operacional de 18 bilhões de ienes no mesmo período do ano anterior. Analistas esperavam em média prejuízo de 3,7 bilhões de ienes para o período de julho a setembro, segundo a Thomson Reuters Starmine.

Antes da vital temporada de vendas do final do ano, os resultados podem aliviar a pressão sobre o presidente-executivo Satoru Iwata, que está se recuperando de uma cirurgia realizada em junho para a remoção de um tumor nas vias biliares.

A Nintendo reiterou a projeção para lucro operacional de 40 bilhões de ienes, ante prejuízo operacional de 46,4 bilhões de ienes no ano anterior. Analistas têm estado céticos em relação à meta deste ano, e também em relação à estratégia da companhia, com a estimativa média antes do anúncio desta quarta-feira sendo de lucro de 24 bilhões de ienes.

A companhia disse, nesta quarta-feira, que as vendas de seu Wii U, mais recente versão do Wii, mais que dobraram no período de abril a setembro ante o ano anterior, alcançando 1,1 milhão de unidades.

Iwata disse a repórteres que as vendas do Wii U melhoraram desde que o Mario Kart 8 passou a ser vendido, em maio. Com a aproximação da temporada de vendas do fim de ano, ele disse que a companhia ainda tem como meta vender 3,6 milhões de consoles no ano fiscal atual até março de 2015.

“De abril a setembro vimos as vendas melhorarem, especialmente no exterior e nos mercados europeus e dos Estados Unidos”, disse Iwata sobre o Wii U. “Este ano será diferente do último, quando entramos no final de ano sem ímpeto ou perspectivas de bons softwares … a meta é completamente atingível”.