SÃO PAULO – A Nintendo voltou a ter lucros pelo segundo trimestre consecutivo após três anos negativos. O resultado do segundo trimestre fiscal de 2015 é consequência da boa venda de títulos famosos da marca japonesa como Super Smash Bros e Mario Kart 8.

A receita divulgada pela empresa foi de 271 bilhões de ienes (US$ 2,3 bilhões), o que lhe rendeu lucro de 31,8 bilhões de ienes (US$ 270 milhões). Os números positivos da empresa se deveram também ao enfraquecimento da moeda japonesa na relação com um aumento de vendas na Europa e Estados Unidos.

Apesar da boa notícia quanto aos lucros, a receita representou uma queda de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A culpa recai sobre o console Wii U, da Nintendo, que vendeu menos – 1,91 milhões de unidades neste ano contra 1,95 milhões no ano anterior. O prejuízo foi contido pelas vendas de games para a plataforma. Foram 11,2 milhões de unidades de jogos vendidas (sendo 3,4 milhões apenas de Super Smash Bros).

No que se refere aos portáteis (Nintendo 3DS e 3DS XL), as vendas de hardware também foram ruins e obtiveram queda de 35% das vendas na comparação ano a ano (5 milhões atuais contra 7,8 milhões em 2013).

Sobre os bonecos de personagens da marca, chamados Amiibos, a empresa não divulgou dados específicos. Mas como nota o Engadget, a empresa havia dito neste mês ter vendido cerca de 2,5 milhões de unidades. Com preço médio de US$ 13, é possível deduzir que ao menos US$ 30 milhões da receita veio dos bonecos – que possuem tecnologia NFC e podem ser “inseridos” nos jogos.

Como resultados dos números do trimestre, os japoneses baixaram as projeções de receita para o ano de 2015. Segundo a empresa, espera-se algo em torno de 550 bilhões de ienes (ou US$ 4,67 bilhões) – menos que o dobro da receita do trimestre e US$ 100 milhões a menos que 2014.