Satoru Iwata, presidente da Nintendo. FOTO: Toru Hanai/Reuters

SÃO PAULO – O presidente-executivo da Nintendo, Satoru Iwata, disse nesta quinta-feira, 8, que planeja lançar um novo tipo de videogame e programas para mercados emergentes a partir do ano que vem, em vez de lançar aparelhos existentes como seu Wii U ou o portátil 3DS.

Iwata disse à Reuters em uma entrevista após encontro com analistas que a Nintendo oferecerá os novos produtos para países como a China, direcionados a consumidores com rendas menores e menos experiência com jogos do que consumidores em países desenvolvidos.

A Nintendo divulgou seus resultados anuais na quarta-feira, contabilizando seu terceiro ano no vermelho após vendas decepcionante de seu console Wii U.

