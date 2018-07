Nos próximos dias, quando conectarem à internet, os donos do portátil DSi terão uma boa surpresa. No mais novo update de sistema que o portátil carregar, virá incluso um aplicativo para fazer upload das fotos tiradas direto para o Facebook.

O Nintendo DSi conta com duas câmeras digitais e tem um aplicativo que edita as fotos.

Cammie Dunaway, vice-presidente de vendas e marketing da Nintendo americana, afirmou em nota que esse tipo de personalização que o Facebook e o DSi oferecem é importante para os consumidores. “Queremos dar às pessoas ferramentas para que se expressem”, disse.

O portátil DSi já vendeu mais de 3 milhões de unidades no Japão. Sua versão anterior, o DS Lite, era campeão de vendas, mas lentamente o portátil PSP, da Sony, ganha participação no mercado, engolindo as vendas da Nintendo. Um dos objetivos da Nintendo com a ação conjunta ao Facebook é estimular novos consumidores a aderirem à plataforma.